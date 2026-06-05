Судят за гибкий график: в Волгограде чиновник отработал 142 рабочих дня за 7 лет

В Волгоград чиновника обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере за гибкий график — всего 142 рабочих дня за 7 лет, сообщает Baza .

Сергей Белов на протяжении семи лет занимал должность замглавы Новониколаевского района. В свободное время он подрабатывал юристом, а затем решил полностью посвятить себя профессии и покинул госслужбу. Однако через несколько месяцев к Белову нагрянули с обысками и задержали.

На допросе следователи объяснили, что чиновник, занимая должность, якобы обманывал администрацию. Он регулярно был в разъездах и занимался частными юридическими подработками. В результате Сергей получал зарплату, не выполняя своих обязанностей, и заработал около 5,2 млн рублей за 7 лет. Это и стало основанием для обвинения его в мошенничестве в крупном размере.

В качестве доказательства были представлены биллинги его телефона, который за все это время использовался в администрации лишь 142 дня.

Сергей Белов не понимает, на каких основаниях сделаны выводы о его работе. Он утверждает, что администрация была им довольна, а главы отделов называли работу Белова безупречной, что подтвердили свидетели. Его должность предполагала разъездной характер, все отлучки были связаны с рабочими вопросами, согласованными с руководством.

Белов подчеркивает добросовестное выполнение обязанностей и отсутствие использования служебного времени для личных дел.

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