Стоматолог Руднева объяснила, как спасти зуб ребенка после травмы

Детский стоматолог Елена Руднева назвала алгоритм действий при травме зуба у ребенка. Зуб часто можно сохранить, если быстро обратиться к врачу, сообщает «Вечерняя Москва» .

Руднева посоветовала сначала убедиться, что у ребенка нет признаков тяжелой травмы головы: потери сознания, тошноты или сильного головокружения. При таких симптомах нужно вызвать неотложную помощь. Если состояние стабильное, можно оценить повреждение зубов.

При сколе переднего зуба врач рекомендует найти отколовшийся фрагмент. Его нужно хранить во влажной среде — в молоке или физрастворе. Современные методы часто позволяют приклеить часть зуба обратно.

Если зуб шатается или сместился, нельзя возвращать его на место, трогать пальцами или просить ребенка смыкать зубы. Дополнительные движения могут усилить повреждение тканей вокруг корня.

При полном выпадении постоянного зуба его нужно брать только за коронку, не касаясь корня. Загрязненный зуб можно промыть прохладной водой или физраствором не дольше 10 секунд. Затем его можно аккуратно вернуть в лунку или положить в холодное молоко либо физраствор и срочно ехать к стоматологу. Лучший результат возможен в первые 30 минут.

Молочный зуб обратно не устанавливают: это может повредить зачаток постоянного. После любого удара в область лица и зубов ребенку нужен осмотр стоматолога, даже если боли нет. Врач может назначить рентгенологическое наблюдение на несколько месяцев.

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