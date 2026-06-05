Врач Болибок назвал признаки аллергии на укус пчелы

Врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок назвал признаки аллергии на укус пчелы. Даже один укус может вызвать сыпь, отек Квинке и проблемы с дыханием, сообщает RT .

Владимир Болибок рассказал, что реакция на укус пчелы бывает обычной местной, сильной местной, токсической и аллергической. При укусе пчелы жало остается в коже, а после укуса осы или шершня — нет.

Обычная реакция проявляется острой болью, покраснением и быстрым отеком. Зуд и припухлость обычно проходят за 1—5 дней. Сильную местную реакцию отличает отек диаметром более 10 см; отек лица может затруднить дыхание.

Токсическая реакция возникает при массовом ужалении из-за большой дозы яда. Ее признаки — головная боль, тошнота, рвота и головокружение; в тяжелых случаях возможны судороги и мышечные спазмы. Симптомы нарастают медленно, без крапивницы и зуда по всему телу.

Аллергическая реакция может начаться после одного укуса. При легком проявлении появляются сыпь и зуд по всему телу, при среднем — отек Квинке, осиплость голоса и проблемы с глотанием. В тяжелых случаях возможны резкое падение давления, удушье, тахикардия, потеря сознания и остановка дыхания.

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