Отец-насильник из Печоры вышел по УДО и начал мстить своим жертвам

Вышедший по УДО отец-насильник из Печоры Сергей С., которого дети отправили в колонию, на свободе начал мстить жертвам, сообщает Mash .

Как рассказала его дочь Татьяна, неадекватный отец и в тюрьме не оставил приемных детей в покое. Пока сидел, постоянно звонил ей, угрожал, а также обещал отомстить.

Женщина несколько раз меняла номер телефона. Но ее отец тогда начал звонить мужу. Он грозился, что найдет всех его родственников, тогда и случится долгожданная расплата. Из-за постоянных угроз от преступника семья распалась. Мужчина не выдержал, ушел от жены и перестал давать деньги на детей. А потом вообще уехал в Москву и завел там новые отношения.

Татьяна пыталась содержать двух малышей. Женщина работала в другом городе, поэтому детей временно оставила со свекровью. В итоге сейчас бабушка добивается опеки над мальчиками через суд, а также она хочет обязать их маму платить алименты.

Женщина вынуждена скрываться от отца-насильника и в тоже время бороться за возвращение детей, который сейчас 3 и 5 лет.

При этом вышедший по УДО мужчина ищет не только ее, но и других приемных детей. Он им звонит с угрозами и обещаниями мести.

Татьяна в 2021 году сбежала из дома после получения паспорта. Именно она рассказала об отце-тиране, поэтому удалось возбудить уголовное дело. В итоге освободили ее младших братьев и сестер. А мужчину приговорили к 6 годам колонии строгого режима. В 2024 году его отправили в ИК в Воркуте.

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