Ответственный секретарь президентской комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК, глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что взрывной рост капитализации технологических компаний ведет к крупнейшему «пузырю» на финансовом рынке со времен железнодорожного бума в США в XIX веке, сообщает ТАСС .

«На американском фондовом рынке за последние 10 лет доля десяти крупнейших технологических компаний утроилась, превысив 40%. С учетом ожидаемого выхода на биржу таких гигантов, как SpaceX, OpenAI и Anthropic, с совокупной оценкой в несколько триллионов долларов, этот показатель приблизится к 50%», — сказал Сечин на ПМЭФ.

По его мнению, финансовый сектор западных стран, включая компании BlackRock, Vanguard и State Street, выступает главным источником и выгодоприобретателем надвигающегося кризиса. Эти организации, ранее активно продвигавшие «зеленую» повестку, сейчас управляют огромными суммами, вложенными в сектор высоких технологий и военно-промышленный комплекс по завышенным оценкам.

Сечин напомнил, что глава BlackRock Ларри Финк недавно предложил инвестировать пенсионные накопления и страховые резервы в акции технологических гигантов. Это позволит привлечь в этот сектор значительные финансовые ресурсы. Однако глава «Роснефти» сомневается, что кто-нибудь спросит разрешение у американских пенсионеров.

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