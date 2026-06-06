Сечин: мир находится на пороге крупнейшего «пузыря» на финансовом рынке

Экономика

Ответственный секретарь президентской комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК, глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что взрывной рост капитализации технологических компаний ведет к крупнейшему «пузырю» на финансовом рынке со времен железнодорожного бума в США в XIX веке, сообщает ТАСС.

«На американском фондовом рынке за последние 10 лет доля десяти крупнейших технологических компаний утроилась, превысив 40%. С учетом ожидаемого выхода на биржу таких гигантов, как SpaceX, OpenAI и Anthropic, с совокупной оценкой в несколько триллионов долларов, этот показатель приблизится к 50%»,  — сказал Сечин на ПМЭФ.

По его мнению, финансовый сектор западных стран, включая компании BlackRock, Vanguard и State Street, выступает главным источником и выгодоприобретателем надвигающегося кризиса. Эти организации, ранее активно продвигавшие «зеленую» повестку, сейчас управляют огромными суммами, вложенными в сектор высоких технологий и военно-промышленный комплекс по завышенным оценкам.

Сечин напомнил, что глава BlackRock Ларри Финк недавно предложил инвестировать пенсионные накопления и страховые резервы в акции технологических гигантов. Это позволит привлечь в этот сектор значительные финансовые ресурсы. Однако глава «Роснефти» сомневается, что кто-нибудь спросит разрешение у американских пенсионеров.

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