Фотографы стали делать ИИ-кадры, выдавая «новые» снимки за свои

Фотографы теперь стали генерировать ИИ-кадры. Они «вставляют» лица прохожих в украденные работы других авторов и выдают их за собственные, сообщает SНОТ .

На одного из подобных «фейк-фотографов» пожаловались в столице. Десятки людей обвинили мужчину в краже чужих фотографий. Парень снимал прохожих на улицах мегаполиса, после этого он с помощью нейросетей «переносил» лица на студийные работы разных авторов. Такие ИИ-снимки он размещал как свои работы и использовал их для поиска клиентов.

Из-за качественной обработки фотографий многие люди и не подозревали, что мужчина никогда не снимал в показанных там локациях. Он брал за час свадебной съемки от 10 тыс. рублей, за частную фотосессию — от 20 тыс. рублей. Отдельно также предлагал заказчикам офлайн-встречи с разбором и обработкой снимков, за это хотел 60 тыс. рублей.

Когда настоящие авторы фотографий предъявили претензии, то мужчина, по их словам, не стал объясняться и просто отправил всех недовольных в бан. Теперь профи готовят досудебную претензию, они хотят защищать авторские права на свои работы.

При этом после претензий фотографов ИИ-снимки пропали из портфолио мужчины.

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