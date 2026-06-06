Кончилась еда и вода: российская туристка таинственно пропала в Таиланде

25-летняя Марина (имя изменено) прилетела в Таиланд из Москвы в ноябре прошлого года. Полгода она искала работу. Сначала россиянке удалось устроиться няней в детский сад, но зарплату она там не получала. В скором времени у девушки должна была истечь виза, поэтому она решила вернуться в Россию. Марина купила самые дешевые билеты на рейс 7 июня.

В начале июня Марина перестала выходить на связь и исчезла. По просьбе матери начались ее поиски, но в арендованной квартире нашли лишь личные вещи. Марина не употребляет наркотики и алкоголь, в последнее время она заметно похудела и несколько раз падала в обморок. 1 июня Марина сообщила матери, что у нее закончились еда и вода. Родители отправили ей 50 евро на время до вылета в Россию.

По словам подруги, недавно девушка пыталась съехать с арендуемой квартиры ради работы с проживанием, но ее вовремя спасли. Теперь родные опасаются, что Татьяну могли обманом увезти в скам-центр в Мьянму или Камбоджу.

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