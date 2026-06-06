«Оранжевый» уровень опасности погоды объявили в Москве из-за жары

В столице из-за высокой температуры на 8 и 9 июня ввели «оранжевый» уровень опасности погоды, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

30-градусная жара прогнозируется в мегаполисе с 9 часов 8 июня до 21 часа 9 июня. А в Подмосковье предупреждение о погоде не требуется.

«Оранжевый» уровень погодной опасности вводят, когда есть вероятность стихийных бедствий или нанесения ущерба.

В ближайшие дни температура в регионе будет расти. А 8 и 9 июня она ожидается в районе плюс 30 градусов. При этом погода прогнозируется без осадков.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.