Два удара ножом: подробности убийства главы кол-центра Домодедовской больницы

Убитая 38-летняя глава кол-центра Домодедовской больницы Дарья и ее 46-летний муж были на грани развода, к тому же супруг много пил и завел любовницу, сообщает SHOT .

Они поссорились утром в квартире в Домодедове. В гневе муж схватила нож и ударил женщину дважды в грудь. Пострадавшая скончалась на месте до приезда скорой помощи.

Как отметил 18-летний сын Дарьи, в последнее время между отчимом и мамой было много ссор.

Нападавшего задержали, агрессор дает показания. По предварительной информации, на момент убийства мужчина был пьян. У супругов остались две дочки 9 и 12 лет.

Ранее пресс-служба Домодедовской центральной городской больницы сообщила, что была зверски убита 38-летняя начальник информационно-справочного отдела.

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