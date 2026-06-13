Мошенники развели 65-летнюю москвичку на 26 млн руб, доставшихся по наследству

Женщине пришло сообщение с требованием срочно позвонить по указанному номеру, поскольку ее личные данные якобы находятся под угрозой. Пострадавшая немедленно перезвонила, ей ответила женщина, представившаяся специалистом федерального казначейства. Жертве сообщили, что необходимо создать новый счет и перевести на него все имеющиеся денежные средства.

Если не подчиниться, то приедет опергруппа с детектором лжи, после чего все будет изъято в ходе обысков. Так же лжеспециалист утверждала, что это необходимо для того, чтобы мошенники не украли деньги.

Москвичка по видеозвонку показала наличные, которые передала курьеру, назвав кодовое слово. Затем пострадавшая по указанию аферистов купила золотые монеты и золотые слитки, которые также передала курьерам.

Мещанская межрайонная прокуратура держит на контроле установление всех обстоятельств мошенничества.

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