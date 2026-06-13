Трупы отнесли на ресепшн: россиян в отеле чуть не отравили вместе с тараканами

Российская туристка Мария рассказала в своем блоге, как отдыхала в отеле в Египте и ее чуть не отравили вместе с тараканами.

Отдых семьи начался с того, что в одном из номеров громко работал кондиционер. На следующий день постояльцы захотели сменить номер, но все, что им показали, оказалось хуже по качеству, чем у них было изначально. Вопрос решился только на второй день.

Она уточнила, что в номере, где они с семьей жили, вдруг появился запах краски. Они пожаловались на него, но в итоге пришел только один сотрудник с освежителем воздуха и все. Супруги выяснили, что пахнет из вытяжки, но помощи от работников не дождались.

Потом они увидели, как рабочие распыляют что-то на траву возле номеров. После этого начали находить дохлых тараканов.

По ее словам, по дороге в номер они нашли дохлых тараканов, собрали их в стаканчик и пошли на ресепшн, где потребовали позвать начальство. В это время в отель заселялись еще туристы, поэтому у россиян отобрали стаканчик с дохлыми насекомыми и «попросили вести себя прилично». Также они выяснили, что в номере воняло не краской, а химией, которой травили тараканов.

К россиянам тогда пришел один из руководителей. Как отметила Мария, их вопрос быстро решили и переселили их в хорошие номера. Пока они переселяли, сотрудники также травили тараканов и собирали их в отеле.

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