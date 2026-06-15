У отравившейся вином на Бали россиянки Анны умер мозг

Организаторы благотворительного сбора в поддержку тяжелобольной Анны из Сочи Краснодарского края, отравившейся вином в индонезийском Бали, вышли на связь с общественностью после продолжительной паузы в информационном поле. У девушки умер мозг, рассказали ее друзья в соцсетях

Свое молчание в социальных сетях авторы обращения объяснили крайне тяжелым моральным состоянием семьи. Оно вызвано резко ухудшившимися прогнозами медиков.

По результатам проведенной электроэнцефалографии специалисты зафиксировали полное отсутствие активности головного мозга пациентки. Они констатировали его смерть.

Известие стало тяжелейшим потрясением для матери пострадавшей, которая долго не могла принять трагический вердикт. Чтобы полностью исключить вероятность врачебной ошибки и испробовать все доступные медицинские варианты, близкие приняли решение не сдаваться. Они потребовали проведения углубленной диагностики, включая компьютерную томографию с контрастированием. Параллельно с этим продолжается активный сбор пожертвований.

На текущий момент неравнодушные граждане уже задонатили для перевода медицинскому учреждению 1 млн рублей. Однако из-за непрекращающегося дорогостоящего лечения долг перед клиникой стремительно увеличивается с каждым днем.

Предыстория

8 июня сообщалось, что жительница Сочи по имени Анна впала в кому практически сразу после приезда на Бали. Она прибыла на отдых вместе со своим спутником 31 мая.

Уже на следующий день пара приобрела вино в локальной торговой точке, после чего самочувствие женщины резко ухудшилось. Ночью у нее началась сильная рвота, а к утру поднялась высокая температура, развилась светобоязнь и начались проблемы с дыханием.

По пути в реанимационное отделение госпиталя у пострадавшей начались судороги, и она отключилась. Потребовалось экстренное очищение крови, однако вернуть пациентку в сознание так и не удалось.

Медикаментозная помощь в зарубежной клинике стоит колоссальных денег. Только за первые три дня пребывания в палате интенсивной терапии счет превысил 23,5 тыс. долларов.

Близких родственников у женщины нет. Для ее 75-летней матери подобные суммы являются абсолютно неподъемными.

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