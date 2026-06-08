Судороги и потеря сознания: россиянка впала в кому из-за ядовитого вина на Бали

Жительница Сочи Анна впала в кому после выпитого вина во время отдыха на Бали. Ее друзья создали аккаунт save_ann_life, в котором рассказали ее историю.

31 мая Анна и Игорь приехали на остров. На следующий день пара купила вино в местном магазине. Ночью Анну тошнило, а 2 июня у женщины появилась температура, она стала болезненно реагировать на свет и тяжело дышать.

По дороге в госпиталь у россиянки начались судороги, она потеряла сознание. Сейчас Анна в коме и находится в BIMC Hospital. Состояние женщины оценивается как критическое. Ей очистили кровь, однако самостоятельно пострадавшая дышать не может.

Первые три дня лечения в клинике обошлись в 23 500 долларов. У женщины родственников нет, только 75-летняя мать, для которой эта сумма заоблачная. Сейчас друзья пострадавшей ищут способы, чтобы перевезти ее в Россию.

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