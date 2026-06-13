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Бесплатная экскурсия: россияне опоздали на рейсы из Турции из-за огромной пробки

Российские туристы опоздали на рейсы из Турции в РФ из-за огромной пробки, образовавшейся на трассе, сообщает SHOT .

ДТП с участием фуры на дороге по пути в аэропорт Антальи случилось накануне. Из-за этого образовалась огромная пробка, где застряли несколько туристических автобусов, которые перевозили группы россиян.

Путешественники не растерялись. Они забрали багаж и пошли пешком до ближайшей развязки, чтобы поймать такси и доехать до аэропорта.

«Какая красота! <…> Бесплатная экскурсия», — восторгалась одна из туристок, снимавшая, как люди идут вдоль трассы, а вдалеке виднеются горы.

Но на рейс некоторые туристы успели, так как несколько компаний, например, IrAero и Azur, отложили вылеты, чтобы дождаться пассажиров.

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