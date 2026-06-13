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Человек погиб при столкновении грузовика с маршруткой в Подмосковье

В субботу в 14:30 на 2-м км Луцинского шоссе в Подмосковье грузовик врезался в маршрутную «Газель», погиб один человек, сообщает пресс-служба областного главка МВД РФ.

Предварительно, водитель за рулем грузового автомобиля выехал на полосу встречного движения, где врезался в маршрутное такси «Газель».

В результате аварии 12 получили пострадали. Их доставили в больницу.

Сейчас сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельств дорожной аварии. По результатам начатой проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законами страны.

Ранее в селе Рощино Приморского края произошло ДТП, в котором погиб 15-летний водитель мотоцикла.

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