15-летний мотоциклист погиб при столкновении с машиной в Приморском крае
В селе Рощино Приморского края произошло ДТП, в котором погиб 15-летний водитель мотоцикла, сообщает пресс-служба местной прокуратуры.
Предварительно, вечером 12 июня подросток на мотоцикле Suzuki Bandit ехал по улице Ленинской. Он столкнулся с автомобилем Nissan Bluebird, которым управлял 52-летний водитель.
От полученных травм мотоциклист скончался в машине скорой помощи.
Ход и результаты проверки дорожной аварии находятся на контроле сотрудников прокуратуры Красноармейского района Приморского края.
Ранее в результате ДТП в Шатуре погибла девушка-подросток, еще двое детей госпитализированы.
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