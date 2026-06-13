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15-летний мотоциклист погиб при столкновении с машиной в Приморском крае

В селе Рощино Приморского края произошло ДТП, в котором погиб 15-летний водитель мотоцикла, сообщает пресс-служба местной прокуратуры.

Предварительно, вечером 12 июня подросток на мотоцикле Suzuki Bandit ехал по улице Ленинской. Он столкнулся с автомобилем Nissan Bluebird, которым управлял 52-летний водитель.

От полученных травм мотоциклист скончался в машине скорой помощи.

Ход и результаты проверки дорожной аварии находятся на контроле сотрудников прокуратуры Красноармейского района Приморского края.

Ранее в результате ДТП в Шатуре погибла девушка-подросток, еще двое детей госпитализированы.

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