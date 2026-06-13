Овчинский: офисный комплекс построят рядом с метро «Динамо»

Согласовано архитектурно-градостроительное решение для нового офисного центра, который построят на севере Москвы, в районе Аэропорт. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Объект разместится недалеко от Ленинградского проспекта, в пешей доступности от двух станций метро: «Петровский парк» на Большой кольцевой линии и «Динамо» Замоскворецкой линии.

«Офисный комплекс возведут на территории нового жилого квартала. Это отражает современную тенденцию развития городской среды — деловые районы формируются вместе с жилой застройкой. Офисное здание площадью около 34 тыс. кв. м визуально напомнит перевернутую пирамиду. Благодаря такой форме площадь этажей постепенно увеличивается по мере роста высоты здания. В зависимости от ракурса, освещения и времени суток облик комплекса будет меняться», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский уточнил, что такой эффект создаст многослойное оформление фасада, выполненное наклонными стеклянными панелями. Начать строительство планируют уже в текущем году.

При облицовке фасадов помимо стекла применяют переработанный алюминий. Этот материал отличается экологичностью и долговечностью.

В интерьере соединят алюминий, натуральную древесину и живые растения. Озеленение станет частью дизайнерской концепции, создавая внутри здания комфортную атмосферу.

На благоустроенной прилегающей территории оборудуют зоны для фитнеса. Также посетители и арендаторы офисов смогут пользоваться уже имеющейся инфраструктурой в шаговой доступности: магазинами, кафе, фитнес-клубами и торговым центром.

Внешний облик здания разработало архитектурное бюро ADM. Проект получил название MIND, его реализует девелопер MR. Общественные пространства бизнес-центра спроектировала студия Syntaxis.

На севере Москвы в реновацию вошли 515 домов в 13 районах округа. Всего по программе реновации в САО новые квартиры получат около 109 тысяч жителей.