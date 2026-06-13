Участник «Героев Подмосковья» Агафонов работает на благо жителей Балашихи

Участник программы «Герои Подмосковья» Илья Агафонов рассказал о своем трудоустройстве и планах на новой должности. Он уже назначен заместителем начальника управления экологии, транспорта, дорог и связи администрации городского округа Балашиха. Это стало возможным благодаря программе, которая помогает подготовить и трудоустроить управленцев из числа ветеранов и активных граждан.

В своих планах Агафонов делает ставку на улучшение качества жизни жителей Балашихи. Основное внимание он намерен уделить сфере общественного транспорта. В числе приоритетов — оптимизация маршрутной сети, корректировка расписания, а также повышение доступности транспорта для маломобильных граждан.

Отдельную задачу новый заместитель видит в налаживании связи между отдаленными микрорайонами. По его словам, сейчас люди порой вынуждены часами ждать автобус или добираться с тремя пересадками туда, куда можно было бы доехать напрямую. Агафонов намерен проанализировать существующие маршруты и предложить решения, которые сократят время в пути.

«В рамках программы я уже трудоустроен на должность заместителя начальника управления экологии транспорта, дорог и связи городского округа Балашиха. Что касается планов — хотелось бы, конечно, улучшить жизнь жителей. В первую очередь в плане общественного транспорта: маршрутную сеть, расписание, доступность для маломобильных граждан, связь между отдаленными микрорайонами. Чтобы люди не ждали часами автобус и не ездили с тремя пересадками туда, куда можно доехать напрямую», — рассказал Агафонов.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Ранее в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» торжественно выдали дипломы участникам программы «Герои Подмосковья». Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что после стажировок участники защитили свои проекты.

«Они (участники — ред.) смогли применить полученные знания на практике в рамках стажировок, по итогам которых каждый защитил свой проект. Очень надеюсь, что все выпускники программы смогут найти применение приобретенным в ходе обучения профессиональным навыкам и компетенциям. Уже сейчас некоторые из них работают в органах местного самоуправления, государственной власти причем как регионального, так и федерального уровня», — добавил губернатор.

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