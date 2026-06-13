сегодня в 16:59

«Артикул надо?»: россиянка оказалась в больнице из-за обуви с маркетплейса

Россиянка была вынуждена обратиться за медицинской помощью из-за обуви, которую заказала на маркетплейсе.

Александра рассказала, что заказала модные мюли на маркетплейсе и проходила в новой обуви весь день. Она немного натирала, но Александра решила, что привыкнет.

По словам девушки, затем она заказала вторую пару обуви. Проснувшись утром, Александра увидела глубокие загноившиеся раны на ногах и обратилась в больницу.

«Woman moment. Нужны артикулы?» — с иронией спросила Александра у подписчиков в соцсетях.

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