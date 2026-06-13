Число пострадавших при ДТП с маршруткой и грузовиком в Подмосковье выросло до 14
Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Московской области
Число пострадавших в результате столкновения маршрутки и грузовиком в Подмосковье выросло до 14, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
В субботу днем на 2-м км Луцинского шоссе вблизи Звенигорода грузовик столкнулся с маршруткой, которая от удара опрокинулась на бок.
В результате ДТП погиб 1 человек. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.
Одинцовская городская прокуратура держит на контроле установление всех обстоятельств ДТП и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.
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