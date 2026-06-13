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Число пострадавших при ДТП с маршруткой и грузовиком в Подмосковье выросло до 14

Число пострадавших в результате столкновения маршрутки и грузовиком в Подмосковье выросло до 14, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

В субботу днем на 2-м км Луцинского шоссе вблизи Звенигорода грузовик столкнулся с маршруткой, которая от удара опрокинулась на бок.

В результате ДТП погиб 1 человек. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

Одинцовская городская прокуратура держит на контроле установление всех обстоятельств ДТП и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

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