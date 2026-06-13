Похороны верховного лидера Ирана Али Хаменеи состоятся в июле

С 4 по 9 июня в Иране проведут прощание с бывшим верховным лидером Али Хаменеи, а также его похороны, сообщает ТАСС .

Как рассказала гостелерадиокомпания IRIB, 4 и 5 июля церемонию прощания проведут в соборной мечети Хомейни в Тегеране. После этого церемония пройдет в Тегеране (6 июля) и в Куме (7 июля). Погребение Хаменеи состоится 9 июля в Мешхеде, его родном городе.

28 февраля американские и израильские военные провели серию авиаударов по иранской территории.

Во время первого дня нападения погиб духовный лидер Ирана Али Хаменеи, а его место занял сын Моджтаба, который стал новым руководителем 8 марта.

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