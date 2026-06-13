Японский GlobalSign начал отзыв «цифровых паспортов» российских сайтов

сегодня в 15:09

Японская компания GlobalSign, один из крупнейших в мире удостоверяющих центров, начала процедуру отзыва цифровых сертификатов российских интернет-ресурсов, что фактически лишает их «цифровых паспортов» в глобальном интернете, сообщает РБК .

Цифровые сертификаты гарантируют подлинность сайта и защищают данные пользователей. Если компания отзывает такой сертификат, браузеры начинают уведомлять посетителей о небезопасности подключения, а некоторые из них полностью блокируют доступ к сайту.

GlobalSign, штаб-квартира которого находится в Токио, предоставляет SSL-сертификаты по всему миру. Это означает, что данное решение затронет большое количество российских коммерческих и государственных сайтов.

По мнению экспертов рынка, такие ограничения способствуют ускорению перехода российских организаций на использование отечественных удостоверяющих центров и собственных систем электронных подписей.

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