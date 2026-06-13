Ефимов: здания пожарных отрядов построят в трех районах Москвы по программе КРТ

В столичных районах Крюково, Печатники и Очаково-Матвеевское в рамках программы КРТ появятся здания пожарных отрядов, заявил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Общая площадь объектов составит около 7,3 тыс. кв. м. Каждый из них оснастят современным оборудованием, что даст возможность оперативно реагировать на различные происшествия.

«Москва продолжает уделять особое внимание созданию инфраструктуры, обеспечивающей безопасность города и его жителей. Такие объекты возводятся в городе в том числе и по программе комплексного развития территорий. В частности, в столичных районах Крюково, Печатники и Очаково-Матвеевское планируется строительство зданий пожарных отрядов», — передает слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Проекты в ЗелАО и ЮВАО уже реализуются, а в ЗАО — опубликован на сайте mos.ru.

В департаменте градостроительной политики уточнили, что два здания пожарных отрядов появятся в промзонах «Малино» и «Южный порт». Еще одно разместится на ул. Рябиновой на западе столицы недалеко от будущего жилого квартала.

Известно, что в рамках программы КРТ в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках формируют привлекательные городские пространства, которые интегрируют в общегородскую ткань. Сейчас в городе на разных стадиях проработки и реализации находится свыше 420 проектов КРТ общей площадью свыше 4,5 тыс. га.

Реализуют программу по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.