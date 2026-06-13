На них дышали: покупательница устроила абсурдный скандал из-за вафель

Предпринимательница Ангелина рассказала в своем блоге, что недавно в ее кофейне произошел абсурдный случай с возвратом. Покупательница потребовала забрать вафли, так как на них «дышали люди».

Она уточнила, что вафли готовятся 5-7 минут, о чем покупателей сразу предупреждают. А гостья с молодым человеком не приходила за своим заказом полчаса, хотя после его приготовления номерок у нее пищал.

По ее словам, покупательнице не понравилось, что ее заказ стоял в зоне выдачи.

«И что, вы нас отчитаете за это?» — спросила девушка после того, как ей сказали, что она сама за ним долго не приходила.

Ангелина отметила, что заказ странной гостье они переделали, так как хотели сохранить в заведении «взрослый сервис, нервы и атмосферу».

«Но давайте честно: если вы проигнорировали пищалку на полчаса — хотя бы не кричите на наших девочек», — заключила предпринимательница.

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