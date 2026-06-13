Мужчина, зарезавший жену и ранивший дочь, покончил с собой под Оренбургом

Мужчина, зарезавший жену и ранивший дочь в ходе бытового конфликта, покончил с собой в Оренбургской области, сообщает 112 .

Трагедия произошла в населенном пункте Писаревка. Между супругами произошел конфликт из-за развода: 47-летний Николай не хотел расставаться с Ольгой и уговаривал не уходить. В ходе ссоры мужчина нанес ножевое ранение супруге и 25-летней дочери Ирине, которая попыталась вступиться за мать.

От полученных травм Ольга скончалась на месте преступления. Ирину доставили в больницу, где провели экстренную операцию. Сейчас девушка в реанимации, за ее жизнь борются врачи.

Позднее тело Николая обнаружили в лесопосадке в районе села Писаревка.

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