Мужчина зарезал жену и травмировал дочь в Оренбургской области
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В селе Писаревка Оренбургской области мужчина напал с ножом на жену и дочь. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
47-летний Николай П. нанес смертельные ранения супруге. Ольга П. скончалась на месте.
Их 25-летняя дочь Ирина Щ. выжила после атаки. Девушку доставили в больницу, где провели экстренную операцию.
Нападавший скрылся с места преступления. Его разыскивают полицейские.
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