Мужчина зарезал жену и травмировал дочь в Оренбургской области

Происшествия

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В селе Писаревка Оренбургской области мужчина напал с ножом на жену и дочь. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

47-летний Николай П. нанес смертельные ранения супруге. Ольга П. скончалась на месте. 

Их 25-летняя дочь Ирина Щ. выжила после атаки. Девушку доставили в больницу, где провели экстренную операцию.

Нападавший скрылся с места преступления. Его разыскивают полицейские.

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