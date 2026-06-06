сегодня в 17:05

Журналистка из США Кэндис Оуэнс поблагодарила россиян за теплый прием на ПМЭФ

Американская журналистка и политический комментатор Кэндис Оуэнс выразила благодарность россиянам за теплый прием на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026).

«Благодарю россиян за теплый прием», — написала Оуэнс в соцсети X.

Она подчеркнула, что для нее «было бы особой честью стать „мостом“, соединяющим христиан на Востоке и христиан на Западе».

Американская журналистка вновь отметила красоту российской столицы, пообещав вернуться туда.

Оуэнс известна как представительница консервативных взглядов в Соединенных Штатах и ведущая популярного подкаста. На YouTube-канал Кэндис подписаны свыше 6 млн человек.

XXIX Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

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