Изменится погода: система атлантических течений ослабевает уже 20 лет

По мнению ученых, АМОС, или Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция, – система океанических течений в Атлантике, среди которых и Гольфстрим, которая играет центральную роль в регулировании климата планеты, становится слабее в течение последних почти 20 лет, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Американские ученые из Школы морских, атмосферных и земных наук Розенштиля предоставили в своем исследовании одни из самых убедительных прямых доказательств того, что AMOC теряет силу. При этом результаты их работы могут усовершенствовать климатические прогнозы и помочь специалистам лучше понять, как глобальное потепление может повлиять на погоду и состояние океана в будущем.

Для исследования системы ученые изучили многолетние наблюдения, которые были собраны с четырех систем мониторинга океана вдоль западной стороны Северной Атлантики. Сравнивая информацию, полученную с разных приборов и за длительное временя, команда обнаружила устойчивое снижение силы опрокидывающей циркуляции. Так как подобная тенденция проявилась в таком обширном регионе, то, по мнению исследователей, она указывает на крупномасштабный сдвиг, а не на временное колебание.

Ученые уверены, что этот процесс может повлиять на зимы в Европе. Они станут более холодными. Также он подействует на активность ураганов, характер осадков и иные климатические условия на планете.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.