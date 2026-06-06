В Москве суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве беременной женщины

Тело беременной женщины нашли 4 июня в квартире на Алтайской улице. Следователи возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности ) и задержали знакомого погибшей.

Задержанный в состоянии алкогольного опьянения пришел в гости к потерпевшей и задушил ее в ходе ссоры, после чего уснул. Проснувшись, Михаил сообщил о случившемся в полицию.

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 4 августа 2026 года.

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