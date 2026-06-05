Под подозрением агент по недвижимости: беременную москвичку задушили в квартире
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В квартире на Алтайской улице в столице найдена убитой 28-летняя горожанка, которая была на четвертом месяце беременности, сообщает «МК: срочные новости».
Жертву задушили.
Следователи столичного главка СКР задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний приятель погибшей, агент по недвижимости. Мотив убийства москвички пока неясен.
Погибшая увлекалась индуистской философией. Женщина вела свой музыкальный проект «Марьянджи». Судя по социальным сетям 28-летней горожанки, в конце прошлого года у нее появился любимый мужчина.
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