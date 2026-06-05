Под подозрением агент по недвижимости: беременную москвичку задушили в квартире Происшествия сегодня в 09:29 Фото - © Медиасток.рф

В квартире на Алтайской улице в столице найдена убитой 28-летняя горожанка, которая была на четвертом месяце беременности, сообщает «МК: срочные новости».