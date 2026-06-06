Новые власти Венгрии приступили к реформе государственных СМИ

сегодня в 17:11

Новое венгерское правительство подготовило проект закона о реформе государственных СМИ. Документ направлен на обеспечение граждан правдивой и объективной информацией, сообщает ТАСС .

Как отметил премьер-министр страны Петер Мадьяр, на следующей неделе законопроект внесут на рассмотрение в парламент.

Он пояснил, что речь ведется о «полной трансформации» средств массовой информации, которые находятся под госконтролем.

«Цель состоит в том, чтобы предоставлять сбалансированную информацию. Новости священны, мнение свободно», — сказал Мадьяр.

Кроме того, министр социальных отношений и культуры страны Золтан Тарр добавил, что эта реформа предусматривает проведение общественных консультаций, на которых граждане выскажут мнение о задачах и характере работы государственных СМИ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.