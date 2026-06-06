Супертайфуны вызывают гравитационные волны в атмосфере Земли

Ученые выяснили, что супертайфуны, которые бывают на планете, вызывают гравитационные волны в атмосфере, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Он уточнил, что в апреле этого года на севере Тихого океана зафиксирован супертайфун «Синлаку» наивысшей категории, которая используется Японским метеорологическим агентством, что примерно эквивалентно урагану 5-й категории по шкале Саффира-Симпсона. Во время формирования супертайфуна метеорологи выяснили, что только небольшое число штормов в регионе достигали подобной экстремальной силы в начале года.

«Синлаку» быстро набирал мощь над открытой водой, влияние тайфуна распространилось далеко за пределы поверхности океана. Так, земные спутники зарегистрировали признаки того, что данный шторм затронул верхние слои атмосферы.

Один из снимков показал, что атмосферные гравитационные волны, которые распространяются от шторма, расходятся в разные стороны. Картина походила рябь на пруду после брошенного камня

Предыдущие исследования также говорили о том, что гравитационные волны часто появляются при усилении тропических циклонов. «Синлаку» вписывался в эту схему. За сутки до получения спутникового снимка тайфун резко усилился со 2-й категории сразу до 5-й.

Как считают ученые, гравитационные волны могут помочь специалистам лучше отслеживать усиление штормов, особенно в отдаленных точках океана, где прямые наблюдения ограничены.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.