Россияне массово пересаживают кошек и собак в детские коляски

Россияне массово пересаживают кошек и собак в коляски. За год спрос на них взлетел на 30%, сообщает SHOT .

Владельцы домашних животных все чаще выбирают коляски вместо традиционных переносок. При этом в них катают не только маленьких собак, но и кошек. Некоторые питомцы настолько привыкают к комфортному передвижению, что самостоятельно забираются внутрь и даже засыпают во время прогулок, словно младенцы.

Владельцы утверждают, что их пушистые любимцы получают удовольствие от прогулок в колясках. Люди тоже в восторге: руки свободны, можно гулять по несколько часов ежедневно. Для пожилых собак коляска стала настоящим спасением, так как они могут наслаждаться свежим воздухом, не нагружая лапы.

Согласно данным АТОЛ, несмотря на повышенный спрос, средняя стоимость коляски для животных за год снизилась на 6% до 5,2 тыс. рублей.

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