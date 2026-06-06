Осужденному за порно блогеру Хилми отказали в условно-досрочном освобождении

В суде посчитали, что цели исправления преступника еще не достигнуты.

В ноябре 2023 года силовики задержали треш-блогера, трансгендера* Хилми Форкса за распространение порнографии. Он неоднократно выкладывал в Telegram-канал свои откровенные фото. Затем в декабре его приговорили к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Также в 2025 году Форкс заявил, что в колонии под Волгоградом, где он отбывает наказание, сокамерники обращаются с ним как с девочкой, что причиняет ему страдания.

* Сообщество ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.

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