Сделали девочкой: трансгендер* пожаловался на условия в колонии под Волгоградом

Блогер-трансгендер* Хилми Форкс заявил, что в колонии под Волгоградом, где он сейчас отбывает наказание, сокамерники обращаются с ним как с девочкой, сообщает V1.RU .

Форкс находится в колонии №12 Волжского. В конце декабря 2023 года его приговорили к трем годам лишения свободы. Он отбывает наказание за незаконное изготовление и оборот порнографических материалов в интернете.

На днях письмо блогера из колонии появилось в его соцсетях. По словам трансгендера*, в лагере его все знают, а сокамерники обращаются к нему «как к девчонке», хотя сам он, по словам Форкса, не относит себя к таковой.

Блогер рассказал, что плачет по ночам. При этом в колонии утверждают, что Форкс не сталкивался с притеснениями или угнетениями.

Там заявили, что заключенные могут связываться по телефону с родными только по разрешению. Администрация колонии считает, что письмо, которое было опубликовано в соцсетях блогера, Форкс передал через своего адвоката.

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