Лидер КНДР поздравил Путина с Днем России

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России и пожелал успехов в работе. Текст поздравительной телеграммы опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Последовательно поддерживать внутреннюю и внешнюю политику Москвы и всегда быть вместе с РФ — это моя неизменная воля и позиция, воля и позиция правительства КНДР…», — говорится в тексте телеграммы.

Ежегодно 12 июня в стране отмечается День России. Это один из самых важных, молодых государственных праздников, а также официальный выходной.

Дата связана с принятием в этот день в 1990 году Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Документ зафиксировал главенство местной Конституции и законов в период, когда республики СССР массово заявляли о своей независимости.

Дополнительную значимость дате придали первые всенародные открытые выборы президента, прошедшие ровно через год, 12 июня 1991 года. На них победил Борис Ельцин.

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