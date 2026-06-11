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В Армении удар молнии обрушил мост на трассе Ереван — Севан

В Армении на трассе Ереван — Севан из-за удара молнии обрушился мост. Происшествие случилось 11 июня около 19:26 по местному времени в районе города Чаренцаван, сообщает РЕН ТВ .

Спасатели и полицейские оперативно прибыли на место происшествия.

По предварительным данным, в результате инцидента повреждены три автомобиля. Информация о пострадавших уточняется.

Движение на трассе организовано в однополосном режиме по встречной полосе. Работы специалистов продолжаются. На опубликованных кадрах видно, что на разрушенном мосту застряли как минимум две грузовые машины.

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