Самолет врезался в мачту наземного радара в Анталье
Самолет врезался в мачту наземного радара в аэропорту Антальи, сообщает SHOT.
В результате инцидента один человек пострадал, ему оказывают медицинскую помощь.
По словам пассажиров, они летели из Стамбула в Анталью на самолете авиакомпании Turkish Airlines. Во время руления к месту стоянки борт врезался в мачту наземного радара, после чего они почувствовали сильный удар. К месту происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Отмечается, что самолет получил серьезные повреждения.
На борту самолета находились 267 пассажиров. Всех экстренно эвакуировали.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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