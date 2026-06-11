Самолет врезался в мачту наземного радара в Анталье

В результате инцидента один человек пострадал, ему оказывают медицинскую помощь.

По словам пассажиров, они летели из Стамбула в Анталью на самолете авиакомпании Turkish Airlines. Во время руления к месту стоянки борт врезался в мачту наземного радара, после чего они почувствовали сильный удар. К месту происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Отмечается, что самолет получил серьезные повреждения.

На борту самолета находились 267 пассажиров. Всех экстренно эвакуировали.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее россиянин Вадим рассказал в своем блоге, как 1,5-часовой перелет из Стамбула в Сочи превратился в двухдневное путешествие по аэропортам и городам РФ.

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