Италия приняла резолюцию, допускающую снятие антироссийских санкций

Правящее большинство в парламенте Италии проголосовало за резолюцию, в которой допускается поэтапное снятие санкций с России после завершения украинского конфликта. Документ был вынесен на голосование после выступления премьер-министра Джорджи Мелони в преддверии саммита ЕС, который пройдет 18–19 июня, сообщает ТАСС .

За резолюцию проголосовали 170 депутатов, против — 138, трое воздержались. Документ формально принимается перед каждым заседанием Евросовета.

В тексте также содержится поручение правительству Италии работать над «справедливым и прочным миром на Украине при полном уважении ее суверенитета и независимости».

При этом итальянский кабмин уполномочили использовать санкции как рычаг переговоров. Газета La Repubblica отмечает, что смягчению обычно более жестких формулировок способствовала партия «Лига», входящая в правящую коалицию. Ее давно обвиняют в отклонении от общеевропейской проукраинской линии.

Помимо санкционной темы, резолюция затрагивает расширение Евросоюза. Италия настаивает, что процесс вступления новых членов должен основываться на «индивидуальных достижениях» и сопровождаться информированием парламента об экономических последствиях. Рим считает, что условия должны быть одинаковыми для всех кандидатов, а приоритет следует отдать балканским странам, которые получили статус кандидатов раньше Украины.

В ходе выступления Джорджа Мелони заявила, что диалог с Москвой важен для сохранения роли Европы в урегулировании российско-украинского кризиса. Она также указала на необходимость определить единого представителя ЕС для участия в переговорах, но не назвала имен.

Также предложенная оппозицией и новой партией «Национальное будущее» резолюция с требованием прекратить финансирование Украины и заблокировать ее вступление в ЕС была отклонена. Таким образом, Италия сохраняет поддержку Киева, но допускает переговорный процесс и смягчение антироссийских санкций в будущем.

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