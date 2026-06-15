Кардиолог призвала не курить сразу после пробуждения

Кардиолог Валерия Бонадыкова предупредила, что сигарета в первые минуты после пробуждения усиливает нагрузку на сердце и сосуды. Она советует отложить курение минимум на час, сообщает Газета.ru .

После подъема в крови на 30-45 минут растет уровень кортизола. Никотин в этот момент вызывает выброс адреналина и норадреналина, поэтому сердце и сосуды получают двойную нагрузку.

Бонадыкова сообщила, что у курильщиков, которые берут сигарету в первые пять минут после сна, риск рака легких выше в два-три раза, а инфаркта миокарда — в 1,8 раза по сравнению с теми, кто закуривает через час.

Никотин сужает сосуды, повышает давление и заставляет сердце работать сильнее. Утром кровь гуще из-за отсутствия жидкости ночью, а сосудистый тонус еще не нормализовался. Резкий спазм коронарных артерий может привести к ишемии.

Утренняя сигарета также нарушает работу бронхов: первая затяжка парализует реснички мерцательного эпителия, и слизь с пылью остается в дыхательных путях. Врач посоветовала сначала выпить теплой воды и позавтракать, а ритуал курения заменить прогулкой или дыхательной гимнастикой. ЭКГ и спирометрию стоит проходить раз в год, после 40 лет — раз в шесть месяцев.

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