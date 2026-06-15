Названы пять правил питания для долгой жизни

Британский нейробиолог Дэвид Кокс связал здоровое долголетие с простыми изменениями в рационе. В их числе — ягоды, омега-3 и отказ от части ультрапереработанной еды, сообщает «Царьград» .

Кокс имеет степень PhD в области нейронаук Кембриджского университета и пишет для The Guardian, BBC, Wired, New Scientist и The Sunday Times Magazine. В книге «Код старения» он объясняет, как еда влияет на биологический возраст.

Ученый начал ежедневно есть чернику и клубнику после проверки биологического возраста. В 35 лет анализ показал, что он старел быстрее нормы. По словам Кокса, ягоды содержат салицилаты, которые помогают организму избавляться от поврежденных «клеток-зомби» и снижать хроническое воспаление.

Кокс также советует регулярно получать омега-3 из лосося, скумбрии или добавок. Эти кислоты помогают сохранять мышцы в старости и поддерживают иммунитет.

Еще одно правило — есть одну-две порции листовой зелени в день: шпината, капусты или мангольда. В них есть холин, витамин К и калий, полезные для сердца и почек.

Нейробиолог рекомендует чаще тушить еду или готовить ее на медленном огне. По его словам, жарка, гриль и запекание создают токсины, ускоряющие старение. Кокс также призывает сократить долю чипсов, колбасы и сладостей в рационе.

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