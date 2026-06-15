Участник конкурса на сабантуе едва не утонул в болоте на глазах зрителей

В Актанышском районе Татарстана участника конкурса на сабантуе засосало в болото. Молодой человек смог выбраться только благодаря помощи очевидцев, которые быстро поняли, что происходит что-то странное, сообщает Mash Iptash .

По условиям задания, парню нужно было перебраться по канату через водоем. Однако он сорвался с веревки и решил пойти вплавь. В этот момент и выяснилось, что под ногами оказалась трясина. Молодого человека быстро начало засасывать в трясину. Он дважды с головой окунулся в воду, поднял руки вверх и начал кричать.

Пока одни зрители не понимали, что происходит, другие бросились помогать молодому человеку и вытащили его из болота на другой берег.

Очевидцы произошедшего теперь ругают организаторов за халатность, которая могла закончиться смертью для одного из участников. По их мнению, конкурс был опасным и плохо продуманным.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.