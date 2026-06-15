Оренбурженке привезли луковицу размером с голову

Жительница Оренбурга рассказала в соцсетях об одной из самых неожиданных покупок в сервисе доставки продуктов. Она заказала лук весом 600 граммов и сильно удивилась, когда ей привезли единственную луковицу с таким весом.

«Закажу лук. Что может пойти не так?» — задалась вопросом девушка в видео.

После этого оренбурженка показала распаковку продуктов. Она достала упаковку с луком, на котором была написана его масса — 600 граммов.

В сетке, при этом, лежала единственная луковица, которая была размером с голову ребенка. Луковица не помещалась в ладонь взрослого человека.

«Давно пранками занимаетесь? Кто-нибудь солил лук?» — в шутку задалась вопросами жительница Оренбурга.

Видео с необычно большой луковицей на момент публикации заметки собрало 46 тысяч лайков и 887 комментариев. Пользователи Сети вместе с автором ролика посмеялись над ситуацией. Некоторые из них шутили о том, что Чиполлино остался без головы — ее привезли оренбурженке, а другие начали делиться похожими ситуациями из своей жизни.

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