Суд Москвы увеличил штраф Моргенштерну*
Фото - © Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Савеловский районный суд Москвы ужесточил приговор рэперу Алишеру Моргенштерну*, в отношении которого возбуждено уголовное дело за нарушение закона об иноагентах, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
В апреле музыканта оштрафовали на 7 млн рублей за уклонение от исполнения обязанностей иноагента (часть 2 статьи 330.1 УК РФ). Апелляционным постановлением Савеловского районного суда от 15 июня приговор был изменен — штраф увеличили.
Сейчас Моргенштерн* должен выплатить 8 205 985 рублей. Также новым приговором ему запретили заниматься администрированием сайтов и каналов в интернете на срок 3 года.
Рэпер находится в розыске. Приговор был вынесен заочно.
*Алишер Моргенштерн признан иноагентом в России.
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