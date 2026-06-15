Суд Москвы увеличил штраф Моргенштерну*

сегодня в 19:25

Савеловский районный суд Москвы ужесточил приговор рэперу Алишеру Моргенштерну*, в отношении которого возбуждено уголовное дело за нарушение закона об иноагентах, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

В апреле музыканта оштрафовали на 7 млн рублей за уклонение от исполнения обязанностей иноагента (часть 2 статьи 330.1 УК РФ). Апелляционным постановлением Савеловского районного суда от 15 июня приговор был изменен — штраф увеличили.

Сейчас Моргенштерн* должен выплатить 8 205 985 рублей. Также новым приговором ему запретили заниматься администрированием сайтов и каналов в интернете на срок 3 года.

Рэпер находится в розыске. Приговор был вынесен заочно.

*Алишер Моргенштерн признан иноагентом в России.

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