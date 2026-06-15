В Польше убит оппозиционный художник из России Семен Скрепецкий

В Польше застрелили россиянина. Стрельба произошла утром на парковке возле дома в городе Бяла-Подляска. Нападавший несколько раз выстрелил в 44-летнего мужчину. Медики пытались реанимировать пострадавшего, но он умер от полученных травм, сообщает SHOT .

Позже выяснилось, что убитым оказался оппозиционный художник Семен Скрепецкий. В этом городе он жил вместе с семьей после эмиграции. Также он был занесен на сайт «Миротворец» за критику украинских властей. Предварительно, в преступлении участвовало несколько человек.

Известно, что убийца сбежал с места преступления. Во время поисков вооруженного преступника полиция объявила масштабную операцию: в городе выставляли блокпосты, организовывали проверку автомобилей, прочесывали местность. В школах и детсадах вводили дополнительные меры безопасности, родителей просили лично забирать детей.

Спустя несколько часов стрелка задержали возле белорусского консульства в Бяла-Подляске. Мотивы преступления выясняются. Предварительно, речь может идти о заказном убийстве. Официального подтверждения этой информации пока нет.

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