В Карелии семилетняя девочка выбросила из окна дома стул, таз и стремянку

Семилетняя девочка выбрасывала из окна высокого этажа на улице Варламова в Петрозаводске Республики Карелии тяжелые предметы. Об этом сообщает Telegram-канал « Вкратце | Петрозаводск | Карелия ».

Очевидцы рассказали, что семилетняя девочка начала выбрасывать на улицу различные вещи. Сначала из окна вылетели стул и таз, а следом за ними — железная стремянка.

В результате происшествия никто из проходивших мимо людей не пострадал. Горожан призывают быть внимательнее при проходе под окнами данного дома.

На опубликованном видео железную стремянку медленно высунули из окна. Затем она упала на асфальт, ударившись о фасад здания во время полета.

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