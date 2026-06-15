В Подмосковье оснастят 408 котельных приборами контроля

В Московской области в 2026 году 408 котельных дополнительно оборудуют теплосчетчиками и приборами контроля подпитки. Это расширит возможности дистанционного мониторинга и повысит качество анализа работы объектов, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Регион продолжает цифровизацию системы теплоснабжения. Новое оборудование позволит в режиме реального времени отслеживать ключевые параметры работы источников тепла и оперативно реагировать на отклонения.

Сейчас система онлайн-мониторинга охватывает тысячи котельных и центральных тепловых пунктов. Датчики передают данные о температуре и давлении теплоносителя в ЖКХ-Центр с интервалом от одной до пятнадцати минут. Специалисты анализируют информацию и контролируют состояние инфраструктуры.

На данный момент теплосчетчики установлены на 191 объекте, при этом с 91 источника данные уже поступают в систему «ЖКХ-контур». Приборы учета подпитки смонтированы на 198 объектах, из них на 69 котельных показатель учитывается при мониторинге оборудования.

«Мы последовательно развиваем цифровые инструменты управления отраслью. Сегодня важно не только видеть текущее состояние объектов, но и получать данные для прогнозирования рисков и принятия решений в режиме реального времени», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Одним из новых параметров стал объем подпитки теплоносителя. Его рост может свидетельствовать об утечках или сбоях в работе оборудования. По оценке специалистов, такие приборы позволяют выявлять потенциальные проблемы в среднем за сутки до возможного технологического нарушения. Развитие цифрового мониторинга направлено на повышение надежности теплоснабжения и переход к проактивному управлению коммунальной инфраструктурой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что создание центра управления ЖКХ стало возможно благодаря высокому уровню цифровизации. Свой вклад внесла и модернизация аварийной службы.

«Центр ЖКХ, который мы создали здесь, в центре управления регионом, — это команда, которая отвечает за энергоснабжение: «Россети МР», «Мособлэнерго», это все, что касается тепла и водоснабжения. Создание такого центра стало возможным благодаря достаточно высокому и еще идущему процессу цифровизации», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.