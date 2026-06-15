В Воскресенске построят производственно-складской комплекс

Производственно-складской комплекс строят в деревне Ратмирово горокруга Воскресенск на территории компании «ТРАНСКЕМИКЛ-экспресс». Объект площадью около 1,5 тыс. кв. м объединит производство и хранение химической продукции, завершить основные работы планируют к августу.

Новый комплекс возводят на улице Набережной, 6. В здании почти завершили тепловой контур, осталось остекление верхних этажей. Общая площадь составит около 1 500 кв. м, из которых 30% займет производственная зона, а 70% — склад. Проект предусматривает около 1 500 паллетомест для сырья и готовой продукции с адресным хранением, шаттлами и набивными стеллажами.

«Новый комплекс будет совмещать зоны хранения и производства. Проект разрабатывался несколько лет, чтобы перейти от классического складирования к выпуску, хранению и реализации продукции под собственными торговыми марками», — рассказал руководитель производственного департамента компании «ТРАНСКЕМИКЛ-экспресс» Анатолий Бондарев.

В здании установят несколько производственных линий. Одна линия по выпуску химии для бассейнов уже протестирована и позже будет перенесена в новый цех. К августу планируется завершить монтаж наливного пола, установить стеллажи и производственную линию.

Мощность комплекса рассчитана на выпуск до 30 тыс. тонн продукции в год. В 2027 году компания намерена произвести 6–7 тыс. тонн готовой продукции под собственными брендами, а к 2028–2030 годам — до 20–25 тыс. тонн. С запуском объекта планируется увеличить число рабочих мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже открыли и планируются к запуску различные автоматизированные склады.

«Могу сказать, что на сегодня у нас четыре ведущие компании по робототехнике — это пока не гуманоиды, нам гуманоиды, может быть, и пока не к спеху: есть с кем пообщаться и дома, и на работе. А вот автоматизированные системы — мы их уже видим и в Раменском, и в Электростали, и в Ленинском, и, наверное, в любом другом городском округе. Огромное количество мигрантов используется в логистическом бизнесе, распредцентры. <…> В Подольске мы открыли автоматизированный склад», — рассказал Воробьев.