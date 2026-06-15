Стало известно, как произошла катастрофа в Прокопьевске 15 июня 1954 года

Вечером 15 июня 1954 года в Прокопьевске серия взрывов на терриконе шахты № 3-3-бис разрушила поселок «Сибирь» и привела к массовой гибели людей, сообщает «ФедералПресс» .

Вечером 15 июня 1954 года над городом прошли гроза, ураганный ветер и сильный ливень. После этого на терриконе прогремела серия взрывов: официально зафиксировали четыре, очевидцы вспоминали не менее шести. На поселок обрушились горячая вода, газ, пепел и раскаленная порода.

Первыми к месту бедствия прибыли сотрудники соседних шахт, пожарные и медики. Руководитель шахты имени Сталина Владимир Романов увидел горящие дома, разрушенные постройки и пострадавших. Спасатели разбирали завалы, тушили пожары и выносили людей.

Жертвами стали более трех десятков человек, часть пострадавших умерла в больницах от ожогов. Государственная комиссия связала катастрофу с ударом молнии, разрушением поверхности отвала, скоплением газов и попаданием ливневой воды в раскаленные слои. Официально случившееся признали стихийным бедствием, виновных не назвали.

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