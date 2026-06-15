Богатейший депутат Сургута Барсов с сыном и жителями встали на защиту аэродрома

Богатейший депутат Думы Сургута Ханты-Мансийского автономного округа Евгений Барсов вместе с сыном Иваном и неравнодушными местными жителями предприняли попытку остановить процесс подачи воды в рамках конфликта из-за намыва песка у принадлежащего народному избраннику аэродрома «Боровая». Об этом сообщает Life.ru .

У Евгения Барсова появился конфликт с руководством местной фирмы. Сотрудники компании начали подавать воду. Затем Барсов вместе с сыном Иваном встали под трубу и транслировали это в интернет.

На протяжении выходных семья находилась под трубой. Они мешали запуску намыва песка. Но 15 июня компания все же приняла решение начать подавать воду.

Под ней Барсовы стояли 10 минут. Ивана увезли в больницу с переохлаждением.

До этого Евгений Барсов говорил Ura об имеющихся документах, доказывающих нахождение спорного участка вне действия зоны лицензии на добычу песка. Он планировал пойти с ними в прокуратуру. В компании, проводящей работы, указывают, что действуют законно в рамках разрешенных границ.

Четыре дня назад Иван Барсов написал в Threads*, что аэродрома не будет, если местные жители не помогут. Там собираются сделать песчаную дюну. Если вещество начнет попадать в двигатели, то «будет конец».

Иван отметил, что дежурит на месте для остановки работы трубы. Он призвал местных жителей приходить в местность напротив аэродрома Боровая.

Спустя сутки после этого Иван рассказал, что грязевой кран перекрыли.

«Друзья, они намоют 20 метров вверх. Весь песок полетит в двигатели -—летать будет невозможно по безопасности. Природа будет уничтожена 100%. Сейчас нерест у рыбы, а у уток отложены яйца на этом озере», — написал в тот же день Иван.

Два дня назад молодой человек рассказал, что его отец начал переговорный процесс с владельцем компании, проводящей работы. Консенсуса достичь не удалось. Барсовы продолжили лежать под трубой.

«Четвертые сутки караулим трубу. Каждый вечер все больше и больше людей. Нельзя отступать — сзади природа и аэродром», — написал Барсов в Threads* 15 июня.

*Threads принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской, террористической и запрещенной.

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